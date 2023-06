La nuova B e la nuova serie C con i probabili gironi dopo l’ultimo verdetto

Le composizioni delle squadre che prenderanno parte alla Serie B ed alla Serie C per la stagione 2023/2024.

Con la vittoria del Lecco sul Foggia per 3-1 di ieri nella finale Playoff di Serie C, che è valsa la promozione dei lombardi nel campionato cadetto, si conclude ufficialmente la lunga stagione del calcio italiano ed ora abbiamo a disposizione l’elenco delle squadre che prenderanno parte nei primi tre campionati d’Italia nella prossima stagione sportiva.

Serie C: Lecco in B dopo 50 anni

Il Lecco ritorna in Serie B esattamente dopo 50 anni dall’ultima apparizione. La squadra di Luciano Foschi, dopo il successo per 2-1 in terra pugliese, si conferma nuovamente anche al ritorno con un netto 3-1 grazie alle reti di Bjarkason per i foggiani al 4′, per i padroni di casa hanno apposto la propria firma sul tabellino Lepore con una doppietta al 34′ ed 88′ ed Erald Lakti al 78′.

Serie B, la composizione per la stagione 2023/2024

Il Lecco raggiunge le altre promosse dalla terza serie: Feralpi Salò, Catanzaro e Reggiana. Retrocesse, invece, Benevento, Spal, Brescia e Perugia.

Queste le 20 squadre del campionato di Serie B:

Ascoli,

Bari,

Catanzaro,

Cittadella,

Como,

Cosenza,

Cremonese,

Feralpisalò,

Lecco,

Modena,

Palermo,

Parma,

Pisa,

Reggiana,

Reggina,

Sampdoria,

Spezia,

Sudtirol,

Ternana,

Venezia.

Serie C, l’eventuale composizione dei gironi

Questa, invece, l’eventuale composizione dei tre gironi che formeranno la Serie C 2023/24.

Girone A (20 squadre): Alessandria, AlbinoLeffe, Arzignano Valchiampo, Brescia (retrocessa dalla B), Giana Erminio (promossa dalla D), Juventus U23, Legnago Salus (promossa dalla D), Lumezzane (promossa dalla D), Novara, Padova, Pergolettese, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Girone B (20 squadre): Ancona, Arezzo (promossa dalla D), Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Lucchese, Olbia, Perugia (retrocessa dalla B), Pineto (promossa dalla D), Pontedera, Recatanese, Rimini, Sestri Levante (promossa dalla D), Siena, Spal (retrocessa dalla B), Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C (20 squadre): Avellino, AZ Picerno, Benevento (retrocessa dalla B), Brindisi (promossa dalla D), Catania (promossa dalla D), Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Potenza, Sorrento (promossa dalla D), Taranto, Turris, Virtus Francavilla.