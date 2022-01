La polemica di Ronaldo contro Rangnick: "Perché mi hai fatto uscire?"

20-01-2022 08:58

Non è certo il “migliore dei mondi possibili” quello del Manchester United, al momento: parecchio diverso rispetto al contesto idilliaco vissuto al momento del ritorno di Cristiano Ronaldo in Inghilterra, con la meravigliosa giornata vissuta contro il Newcastle. Sembra passata un’eternità, in effetti.

Oggi i Red Devils non solo hanno cambiato allenatore, ma si trovano fuori dalla zona europea, provando anche con qualche difficoltà a racimolare punti e a far ripartire una macchina che dopo l’addio di Solskjaer e l’arrivo di Rangnick si era momentaneamente bloccata.

Ecco, proprio l’allenatore tedesco sembra aver impattato in una maniera decisamente forte: a testimoniarlo non tanto i risultati, ma il clima di tensione che trapela anche mediaticamente.

L’ultimo episodio è arrivato nel recupero della diciassettesima giornata di Premier League, sul campo del Brentford: lo United ha vinto per 1-3 grazie alle reti di Elanga, Greenwood e Rashford, ma a tenere banco è il battibecco tra Cristiano Ronaldo e lo stesso Rangnick avvenuto intorno al 70′.

L’allenatore tedesco decide di sostituire il portoghese, facendo entrare Maguire coprendosì un po’: l’ex Juventus e Real Madrid non la prende bene, anzi. “Perché io? Perché mi hai fatto uscire?”.

Seduto in panchina i due hanno iniziato a dialogare in maniera accesa, colti ovviamente dalle telecamere presenti al Brentford Community Stadium.

Nel post-gara è arrivata anche la spiegazione di Rangnick, che ha raccontato la sua versione dei fatti relativa alla sostituzione. “Non mi aspettavo che mi abbracciasse dopo essere stato sostituito, so come funziona con i giocatori che vogliono segnare. Non c’è nessun problema con Cristiano, ma è reduce da un infortunio e non si è allenato per una settimana e mezza: perché non dovrei impiegare i giocatori che ho in panchina?”, ha affermato ai microfoni di BT Sport.

Tutto ciò arriva dopo diverse settimane in cui si è discusso ampiamente del prossimo futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United: non certo idilliaco come si pensava al suo ritorno.

OMNISPORT