La Premier è pronta alla grande rivoluzione: il fuorigioco semi automatico

12-09-2022 23:29

Rivoluzione in Premier League. Come riportato dal Times, il massimo campionato inglese sarebbe pronto a introdurre, già dalla prossima stagione, il fuorigioco semiautomatico. Il sistema debutterà ai Mondiali in Qatar e poi in Champions League. Secondo il quotidiano britannico, i 20 club inglesi dovrebbero aspettare fino a dopo il Mondiale prima di votare sull’introduzione ufficiale del nuovo sistema.

La nuova tecnologia invia un avviso immediato al VAR quando un giocatore è in fuorigioco. Al momento le linee vengono tracciate manualmente da un tecnico, il che può portare a lunghi ritardi. Il nuovo sistema, invece, utilizza la tecnologia di tracciamento e l’intelligenza artificiale. Secondo il Times, questo dovrebbe evitare quanto visto in Juventus-Salernitana dove la decisione sul fuorigioco di Bonucci, in occasione del 3-2 di Milik, ha richiesto diversi minuti di attesa e alla fine ha fatto comunque divampare le polemiche.