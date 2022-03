La Premier League torna visibile sul territorio cinese

09-03-2022 21:53

La Premier League tornerà a essere visibile in Cina dopo il boicottaggio della scorsa settimana. Il Governo di Pechino aveva deciso di oscurare le partite del campionato inglese in seguito alle iniziative a favore dell’Ucraina organizzate dalle squadre e dalla FA, e ritenute dalla Cina un’iniziativa politica.

A riportare la notizia è il tabloid britannico Daily Mail, che sottolinea come nelle 4 partite in programma non sia prevista alcun tipo di manifestazione contro la guerra iniziata dalla Russia.

La Premier dunque tornerà visibile sul territorio cinese, ma non è da escludere un nuovo boicottaggio in futuro.

OMNISPORT