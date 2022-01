La promessa di Adani alla madre morente commuove il mondo del web

02-01-2022 14:27

Siamo abituati a vederlo con la barba, lunghetta o accorciata, curata o meno, ma Lele Adani col volto liscio lo ricordano in pochi. Normale, erano dieci anni esatti che non se la tagliava l’ex terzino, oggi opinionista Rai. Il motivo lo ha rivelato lui stesso con un accorato post su Instagram in cui pubblica una foto fresca in cui si è tagliato la barba e spiega cosa c’era sotto, commovendo tutti.

Adani aveva fatto una promessa alla madre sul letto di morte

Scrive Adani: “Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore.

Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L’accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: “ il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani”. Poi, stanca, ti rimetti a riposare. Dormi. L’avresti fatto per sempre”



In quel momento ti feci una promessa, il nostro patto segreto: nessuno avrebbe più accarezzato il mio viso per i successivi dieci anni: la mia barba avrebbe isolato, conservato, protetto il tuo ultimo tocco d’amore



“Oggi confesso a tutti il nostro patto, scopro il mio viso, dieci anni esatti dopo. Questo non è bastato per attenuare il dolore che ho sentito e sento ogni giorno. Non è possibile colmare la tua mancanza, ma grazie all’amore posso sentirti dentro ogni istante e trovarti in tutte le cose. Posso parlare con te sempre, ogni giorno, ma oggi volevo solo dirti una cosa: “Promessa mantenuta Mami.”

I tifosi si commuovono sui social

In pochi minuti centinaia le reazioni commosse dei follower: chi posta un cuore, chi un’emoticon in lacrime e chi scrive: “Non sto piangendo, mi è sceso un Lele Adani dall’ occhio ” o anche: “Oltre il pallone c’è di più. C’è Lele Adani, un Uomo”

Il web è un fiume in piena: “Non ci sono parole Lele…grande uomo tua madre sicuramente è fiera di te” o ancora: “sei un uomo di grandi valori e sentimenti nobili, sono una parola: respect Mi hai fatto piangere. Commovente davvero ho rivisto una scena molto intima…. . Dolcissima promessa ” e infine: “Il regalo più grande che hai fatto a tua Mamma è l’essere l’uomo che sei…un UOMO perbene! Un abbraccio “

SPORTEVAI