La Roma accoglie Abraham: accordo con Chelsea e giocatore, è arrivato in Italia

Tammy Abraham sarà un nuovo giocatore della Roma. Dopo aver raggiunto nelle scorse ore l’accordo con il Chelsea, il club giallorosso nella giornata di ieri è riuscito a raggiungere l’intesa con l’attaccante, che oggi è arrivato in Italia per formalizzare il tutto, per poi tornare a Londra e completare le procedure di trasferimento.

La Roma ha così trovato il sostituto di Edin Dzeko, che nel pomeriggio ha vestito per la prima volta la maglia dell’Inter: in questo senso, la dirigenza capitolina ha subito dimostrato di avere le idee chiare, con Tiago Pinto che, salito su un aereo diretto a Londra, ha puntato forte su Abraham.

Inglese classe ’97, cresciuto nel Chelsea, ma con esperienze al Bristol City, allo Swansea e all’Aston Villa, nella passata stagione ha vinto una Champions League con i Blues: nel campionato 2019/20 15 reti in 34 presenze, mentre i numeri complessivi dicono 30 goal in 82 apparizioni con il club della famiglia Abramovic.

Le cifre dell’affare si aggirerebbero intorno ai 40 milioni di euro più bonus, con un diritto di recompra in favore dei Blues fissato intorno agli 80 milioni che si attiva solo dopo il completamento di due stagioni dell’attaccante in giallorosso: l’arrivo di Abraham è avvenuto alle 13, poi via a incontrare José Mourinho e la Roma e iniziare la nuova avventura in giallorosso.

