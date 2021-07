La Roma accoglie Mourinho: lo 'Special One' è atterrato a Ciampino

Due mesi dopo l’annuncio ufficiale, la Roma può finalmente dare il proprio caloroso benvenuto a José Mourinho, atterrato poco prima delle ore 15 all’aeroporto di Ciampino.

Ad attenderlo c’erano circa 2mila tifosi giallorossi assiepati nonostante il grande caldo, oltre ad una delegazione del club che gli ha donato una sciarpa giallorossa (messa orgogliosamente al collo) e un kit con dei gadget tra cui un’agenda personalizzata.

Mourinho ha poi lasciato l’aeroporto a bordo di un’auto per dirigersi verso il centro sportivo di Trigoria dove, come riferito da ‘Sky Sport’, passerà in isolamento precauzionale i prossimi cinque giorni in attesa della conferenza stampa di presentazione .

‘Special One’ stretto nella morsa del grande affetto del popolo romanista, che ha costretto la Polizia a formare un cordone per consentire all’automobile di potersi allontanare in completa sicurezza. Solo un assaggio di quello che attende Mourinho, nuovo leader carismatico della Roma e idolo degli appassionati tifosi.

OMNISPORT | 02-07-2021 15:32