La Roma ferma la Juve, Dybala manda in delirio i suoi nuovi tifosi

27-08-2022 20:30

La Roma esce indenne dallo Stadium. Esame superato dalla squadra di Mourinho, che dopo le vittorie di misure su Salernitana e Cremonese fa punti anche contro una big, su un campo che negli ultimi anni aveva spesso riservato cocenti delusioni. Questa volta la reazione è arrivata, anche perché la squadra di Mourinho ha un Dybala in più. Proprio dell’argentino l’assist gioiello per l’1-1 di Abraham, prodezza che ha scatenato gli entusiasmi dei fan giallorossi sui social.

Roma, approccio alla gara da dimenticare

Pronti via: la Juventus ci mette poco più di un minuto a sbloccare il risultato con Vlahovic e sui social scatta il processo alla “solita” Roma. “Ci hanno sovrastato per intensità”, sintetizza Dino. “Ce ne servono tre di centrocampisti”, è la constatazione di Flavio riguardo al mercato. “Non ci siamo.. manca la cattiveria.. e soprattutto sarebbe ora di svegliarsi cavolo”, prova a suonare la carica Andy. Emanuele, invece, ha un suggerimento per Mourinho: “Matic fuori e dentro El Sharaawy”.

Abraham sveglia la Roma e scatena le esultanze

Dopo l’intervallo El Shaarawy, invece, prende il posto di Mancini, mentre Zalewski rileva Spinazzola. “Ma dove andiamo se non tiriamo in porta”, chiede Furio. “Faccio fatica a non addormentarmi”, fa sapere una tifosa annoiata. Poi però il pari di Abraham risveglia tutti. “Dajeeeeeeee”, è il grido d’esultanza che si espande per i social. “Semo foooortiiiiiii, quando lo capiremo è troppo tardi”, sottolinea Silvietto.

Juve-Roma, la prova di Dybala ai raggi X

Tantissimi i giudizi sulla prestazione del grande ex, Dybala. Molte critiche in avvio, trasformatesi poi in celebrazioni dopo l’assist per il pareggio di Abraham. “Ma questo sarebbe il campione che doveva farci fare il salto di qualità?”, scrive durante il primo tempo un tifoso deluso. Altri chiedono: “Scusate ma Dybala sta giocando?”. Poi, dopo l’1-1: “Che assist meraviglioso, chiedete scusa a Dybala“. E Tullio incalza: “Dite la verità, eravate pronti a massacrare Paolino”.

Juve-Roma, i giudizi sull’arbitraggio di Irrati

Polemiche bipartisan sull’arbitraggio di Irrati. Pessimo – quasi un record – sia per i tifosi della Juve che della Roma. Ad accendere le discussioni, soprattutto, l’annullamento del gol di Locatelli: “C’è un leggero movimento e Vlahovic aumenta il volume corporeo, questo il motivo dell’annullamento del gol di Locatelli“, spiega su Dazn l’ex arbitro Marelli. Ma è bufera. “Togliete il fiasco a Irrati che dopo il Var, prima conferma e poi annulla il gol di Locatelli“, ironizza Giuseppe. “Ogni volta che si tuffano al limite dell’area, Irrati abbocca come un pesce”, s’indigna Carlo. “Il pezzo forte è l’arbitro”, chiosa Massimo.