Gironi di Europa League, una sola paura per i tifosi della Roma 

26-08-2022 14:09

Saranno Ludogorets, Betis e Helsinki le avversarie della Roma nella fase a gironi di Europa League: questo l’esito del sorteggio della Uefa, che ha inserito i giallorossi nel gruppo C. Un girone in apparenza non proprio insuperabile, così la pensano anche i tifosi giallorossi che sui social network hanno commentato gli accoppiamenti con favore: secondo alcuni la Roma ha ottime chance non solo di qualificarsi, ma anche di vincere il girone ed evitare così un complicato turno a eliminazione diretta.

La paura dei tifosi della Roma

Tuttavia c’è anche chi pensa, seppur in minoranza, che il gruppo C possa nascondere qualche insidia: una sola, di fatto, la paura dei tifosi della Roma, ovvero il confronto con il Betis di Siviglia, squadra di tradizione, con un pubblico molto caloroso, e protagonista di un mercato importante.

“Un girone comodo”, commenta Trader76, iscrivendosi al partito di coloro che ritengono la squadra di Mourinho favorita per il passaggio del turno. “No – ribatte FraFioroni – perché il Betis è forte e abbiamo una trasferta in Finlandia”. Opinione simile per Ale, che teme la formazione andalusa: “Peccato per il Betis, sono molto forti in attacco”.

Per i tifosi della Roma un girone da vincere

Decisamente più felice, invece, Don: “Con una squadra più scarsa in terza fascia al posto del Betis sarebbe stato il sorteggio perfetto, ma va benissimo anche così. Bisogna passare da primi senza se e senza ma”. Opinione simile per Francesko94, che indica il Betis come l’unico vero ostacolo per la vittoria del raggruppamento: “Girone da non sottovalutare per il Betis, importante arrivare primi per evitare gli spareggi. Ma buon sorteggio”.

Megua si spinge anche oltre: “È un gruppo che una squadra come la Roma dovrebbe passare anche facendo turnover per metà delle partite. Girone abbordabilissimo”. “Ci giocheremo il primo posto a Siviglia, in casa del Betis”, sottolinea Gius13.

La Roma e la trasferta in Finlandia

Non è d’accordo, invece, Daniela, che invita i compagni di tifo a non sottovalutare la forza dei sivigliani: “Non è un girone facile. Il Betis è squadra ostica ed Helsinki significa giocare su un maledetto campo in sintetico? Sarebbe un guaio”.