Dopo i sorteggi di Champions League andati in scena ieri, oggi a Istanbul l’urna ha decretato i gironi di Europa League. L’Italia parteciperà con le due squadre capitoline, la Lazio e la Roma, con i biancocelesti quinti lo scorso anno in campionato e con i giallorossi sesti e vincitori della Conference League.

Europa League, il sorteggio dei gironi

Sia la Lazio che la Roma sono state teste di serie. I biancocelesti, guidati da Sarri, hanno pescato il Feyenoord (la squadra che i cugini hanno battuto in finale di Conference lo scorso anno), il Midtjylland e lo Sturm Graz. I ragazzi di Mourinho invece affronteranno il Ludogorets, il Real Betis e l’Hjk Helsinki.

Girone A – Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo

Girone B – Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaka

Girone C – Roma, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki

Girone D -Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise

Girone E – Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

Girone F – Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Girone G -Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Girone H -Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Le date delle prime sei partite:

Giornata 1: 8 settembre 2022 Giornata 2: 15 settembre 2022 Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Sorteggi Europa League, Roma sfortunata: col Betis sarà testa a testa per il primo posto

La Roma pesca il Ludogorets nella seconda fascia ed è decisamente andata bene ai giallorossi, che però sono stati molto sfortunati nel terzo giro delle urne. I ragazzi di Mourinho infatti affronteranno il Real Betis Siviglia senza ombra di dubbio l’avversario che andava evitato nella terza fascia. Gli andalusi sono reduci da due annate di ottimo livello nelle quali hanno sfiorato la qualificazione alla Champions League e hanno tutto per confermarsi nei quartieri alti della Liga anche quest’anno, dall’esperienza di un tecnico come Manuel Pellegrini alla qualità di elementi come Carvalho a centrocampo, l’ex viola Pezzella in difesa, Rodri e Borja Iglesias in attacco.

La nuova Roma, tuttavia, anche senza Wijnaldum, ma con Dybala e Zaniolo, è favorita per il primo posto, fondamentale per il passaggio diretto agli ottavi ed evitare così la tagliola del playoff con le seconde della Conference. Non ci sono precedenti ufficiali tra la Roma e il Betis, di fronte però in un’amichevole estiva del 2021, finita in rissa. Per quanto riguarda le altre due avversarie, scomode le trasferte in Bulgaria contro il Ludogorets, squadra solida dalla consolidata esperienza europea anche in Champions, e soprattutto l’HJK Helsinki, ma nessuna delle due sembra poter puntare ai primi posti.

Gironi Europa League, per la Lazio il Feyenoord ridimensionato dal mercato