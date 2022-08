La Roma vince di misura ma Mourinho perde Zaniolo. Le pagelle

22-08-2022 20:29

La Roma batte la Cremonese 1-0 grazie alla rete di Smalling e vince la prima in casa. I giallorossi però perdono per infortunio anche Zaniolo dopo Wijnaldum.

Roma-Cremonese, infortunio per Zaniolo nel primo tempo

La Roma parte forte nel primo tempo, con Dybala che serve all’8′ un cioccolatino per Abraham: l’inglese però spreca malamente da due passi. Insistono i giallorossi e Radu è costretto al 18′ a dire di no prima alla conclusione di Zaniolo e poi su Dybala. La Cremonese si fa vedere alla fine: gran gesto tecnico di Dessers che spalle alla porta si inventa una girata che non finisce lontana dalla porta di Rui Patricio. Brutta notizia per Mourinho al 45′: Zaniolo cade male e sente dolore alla spalla, chiedendo subito il cambio. Le condizioni del giocatore saranno da valutare.

Roma-Cremonese, Smalling regala i tre punti

Il secondo tempo si apre con la traversa di Dressers, ancora pericoloso. La Roma reagisce e risponde con la traversa di El Shaarawy, con Dybala che sulla respinta si divora il vantaggio. Dressers ci riprova in rovesciata ma senza avere fortuna. Al 65′ i padroni di casa passano in vantaggio: calcio d’angolo battuto da Pellegrini, Smalling di testa beffa Radu. Pickel regala l’ultimo brivido con un palo esterno colpito dopo un bel tiro, la Roma regge in difesa e trionfa 1-0.

Roma-Cremonese, come ha arbitrato Massimi

L’arbitro Massimi ha diretto con carattere una partita molto fisica, ma senza cattiveria. Non ci sono stati episodi dubbi e grandi proteste in campo da parte dei giocatori.

Roma-Cremonese, il tabellino

Marcatori: 65′ Smalling (R)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.

Roma-Cremonese, i migliori e i peggiori

Smalling 7: il suo stacco di testa regala i tre punti alla Roma, in difesa è il leader.

Dybala 5: si divora un gol, regala poche giocate.

Abraham 5.5: anche l’inglese si divora un gol facile, lotta ma non è molto nel vivo del gioco.

Pellegrini 6.5: suo l’assist per Smalling, a centrocampo la sua presenza si fa sentire come sempre.

Dessers 6.5: è il più pericoloso della Cremonese, sfiora due eurogol.

Radu 6.5: si riscatta con una bella partita, non può nulla sul gol.

Bianchetti 5: entra nel secondo tempo ma non dà sicurezza al reparto.

