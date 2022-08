Roma, Wijnaldum ha deciso: niente operazione

26-08-2022 12:30

Non ci voleva l’infortunio capitato al nuovo acquisto giallorosso, Gini Wijnaldum. Non ci voleva per lui, appena sbarcato a Trigoria da pochi giorni e non ci voleva per Mourinho, che tanto affidamento faceva sull’ex giocatore del PSG.

Oggi nel frattempo arrivano aggiornamenti ufficiali, proprio in merito alle condizioni di Georginio Wijnaldum, reduce dalla rottura della tibia destra. Per il centrocampista olandese, il giocatore, di comune accordo con lo staff medico della Roma e del PSG ha scelto di non procedere con l’operazione.

Tutti sono d’accordo nel portare avanti dunque una terapia conservativa con il gesso già applicato lunedì, per uno stop che dovrebbe aggirarsi intorno a 3-4 mesi (quindi appuntamento al 2023). Tra 6-8 settimane in programma un nuovo consulto per analizzare i progressi della gamba.