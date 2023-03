I tifosi romanisti applaudono lo spirito della squadra dopo il 2-0 alla Real Sociedad: Matic è il più acclamato, applausi anche ad El Shaarawy e Kumbulla

09-03-2023 20:52

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il 16 marzo alla Reale Arena di San Sebastian sarà comunque dura, nonostante il gol di Kumbulla nel finale: la Roma ha battuto 2-0 la Real Sociedad, che ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, di essere squadra vera e temibile. Il vantaggio costruito sull’asse Dybala-Abraham-El Shaarawy e il colpo di testa del difensore a pochi minuti dal termine, rappresenta un ottimo punto di partenza in vista de ritorno. Vero che i baschi hanno avuto le loro occasioni: una su tutte, il palo di Kubo nel primo tempo, e le tante situazioni pericolose ma non finalizzate della ripresa.

Roma, i numeri di un exploit

Ma i giallorossi hanno tenuto duro, replicando per certi versi la partita contro la Juventus: tanta sofferenza, ma anche tanta grinta e voglia di portare a casa il risultato. Un aspetto che la tifoseria giallorossa saluta con gioia, perché raramente si era visto quest’anno. A Roma 7 partite giocate nel 2023 all’Olimpico: 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e organizzazione di gioco, anche contro una squadra che in Europa aveva sempre vinto e segnato in trasferta, compreso a Manchester. Ma è soprattutto El Shaarawy il “protagonista” di giornata: il faraone, schierato dal primo minuto sulla fascia sinistra al posto di Spinazzola, è ancora una volta il più acclamato dal web a tinte giallorosse.

I tifosi della Roma acclamano El Shaarawy

Come sottolinea Diana: “Persona serissima, rinnoviamo subito”. Come anche DrCharroRomanista: “Rinnovo subito!!!”. E gianferros applaude tutto il tridente: “Grande El scha, Tammy e Dybala”. Anche Raven si unisce al coro: “Rinnovategli il contratto”. Anche Riccardo applaude il Faraone: “Strepitosa sgroppata del Faraone”. Mentre Favoletta ironizza a proposito del secondo gol, il cui angolo è stato perfettamente battuto da Dybala: “Continuate a far battere gli angoli a pellegrini me raccomando”. Infatti anche Alessandro commenta: “Però giocamo male..e sti cazzi”. E Massimiliano di rimbalzo: “Si ma la Roma gioca male però”. Mentre Agostino è carico: “Uno squadrone senza precedenti,davvero sono fortissimi. Al derby la Lazio è meglio che non gioca proprio”.

Kumbulla e Matic, il web applaude

E ora la testa va inevitabilmente al ritorno, come sottolinea Francesco: “Avanti sempre con umiltà e a testa bassa, all’Anoeta sarà tutt’altro che ‘na passeggiata tenere sto risultato seppur di doppio vantaggio…con calma e senza montasse la testa!”. Anche Michel la pensa allo stesso modo: “Bene ma, Non mi fido di questi spagnoli”. Mentre Hopper dà il giusto risalto anche al gol di Kumbulla: “Gran bella vittoria. La tigna di Marash è l’immagine più bella di questa partita”. Alessio invece sottolinea un altro protagonista: “Un grandissimo Matic, giù il cappello”. Così come Andrea: “Un mostro, uno degl’acquisti migliori degl’ultimi anni!”. E Mattia con ironia: “Nemanja prenditi pure le chiavi de casa mia”.