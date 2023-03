La Roma vede i quarti di finale di Europa League grazie al 2-0 alla Real Sociedad: Dybala e Abraham sono in serata di grazia, ma la differenza la fanno El Shaarawy e Kumbulla. Palo di Belotti nella ripresa.

09-03-2023 20:43

Un gol per tempo e la Roma ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La sfida dell’Olimpico con la Real Sociedad, temutissima dallo stesso Mourinho alla vigilia, conferma che i giallorossi sono avversario temibile e spigoloso per tutti, anche per la quarta forza della Liga. La differenza la fanno i gol di El Shaarawy e Kumbulla, ma è tutta la Roma a offrire una grande prestazione di sostanza. Con buona pace degli amanti del calcio spettacolo: il 2-0 di fine gara soddisfa senz’altro i tifosi giallorossi, più di ogni altra considerazione.

Roma-Real Sociedad: il commento della gara

Lo 0-0 si sblocca dopo 13′: verticalizzazione di Dybala, bella finta di corpo di Abraham che disorienta il difensore e scodella in mezzo per El Shaarawy, che da pochi passi non può sbagliare. La reazione dei baschi è in un’incursione di Kubo al 21′: palo. Altro cross dalla destra al 28′: cross di Kubo, Smalling svirgola e rischia l’autorete, con palla che lambisce il palo. Il tempo si chiude con un’altra occasionissima per la Roma. Errore di Remiro, Abraham gli rimpalla il rinvio e Dybala a porta vuota spedisce incredibilmente alto.

Nella ripresa la spinta della Real Sociedad si fa più insistente. All’11’ Rui Patricio si fa trovare pronto sulla conclusione di Diego Rico, deviando la sfera in corner. Anche la Roma non sta a guardare: Belotti, da poco entrato al posto di Abraham, coglie un palo da posizione quasi impossibile. Ma gli spagnoli premono e al 37′ sfiorano il pari: Merino grazia Rui Patricio su pallone velenoso scodellato da Mendez. Nel momento più delicato, sbuca Kumbulla: corner e testa vincente dell’albanese, che fissa il risultato sul 2-0.

Rivivi le emozioni di Roma-Real Sociedad minuto per minuto

Roma-Real Sociedad: le pagelle dei giallorossi

Rui Patricio 7 Salva il risultato nella ripresa su un’insidiosa conclusione di Diego Rico.

Salva il risultato nella ripresa su un’insidiosa conclusione di Diego Rico. Mancini 6,5 Niente fuochi d’artificio come contro la Juventus, ma una prestazione di grande attenzione.

Niente fuochi d’artificio come contro la Juventus, ma una prestazione di grande attenzione. Smalling 6,5 Rischia l’autogol nel primo tempo, ma riesce a tenere a bada prima Sorloth, poi Oyarzabal.

Rischia l’autogol nel primo tempo, ma riesce a tenere a bada prima Sorloth, poi Oyarzabal. Llorente 6 Debutto in giallorosso per lo spagnolo, da rivedere in condizioni migliori ( dal 1′ st Kumbulla 7 Prende il posto di Llorente e trova il jolly di testa nel finale).

Debutto in giallorosso per lo spagnolo, da rivedere in condizioni migliori ( Prende il posto di Llorente e trova il jolly di testa nel finale). Karsdorp 7 Ci mette lo zampino nell’azione dell’1-0, recuperando un buon pallone. Molto attento in entrambe le fasi.

Ci mette lo zampino nell’azione dell’1-0, recuperando un buon pallone. Molto attento in entrambe le fasi. Cristante 6 Corre molto e fa filtro, gli manca un po’ di brillantezza nelle giocate.

Corre molto e fa filtro, gli manca un po’ di brillantezza nelle giocate. Matic 7 Un gigante del centrocampo, capace di mettere ordine anche nelle situazioni più spinose.

Un gigante del centrocampo, capace di mettere ordine anche nelle situazioni più spinose. El Shaarawy 7 Si fa trovare pronto all’appuntamento col traversone di Abraham, stappando la partita ( dal 15′ st Spinazzola 6,5 Prende il posto del Faraone assicurando corsa e gamba).

Si fa trovare pronto all’appuntamento col traversone di Abraham, stappando la partita ( Prende il posto del Faraone assicurando corsa e gamba). Dybala 7,5 Illumina l’azione della Roma soprattutto nel primo tempo, mancando però un gol clamoroso di testa ( dal 43′ st Bove sv ).

Illumina l’azione della Roma soprattutto nel primo tempo, mancando però un gol clamoroso di testa ( ). Pellegrini 6 Tanto lavoro sporco per il capitano, di raccordo tra centrocampo e attacco. Esce stremato dopo un’ora ( dal 15′ st Wijnaldum 6,5 Dà sostanza in un momento difficile).

Tanto lavoro sporco per il capitano, di raccordo tra centrocampo e attacco. Esce stremato dopo un’ora ( Dà sostanza in un momento difficile). Abraham 7 Determinante nell’azione dell’1-0, per poco non propizia anche il raddoppio di Dybala ( dal 15′ st Belotti 6,5 Entra e lotta come un leone, cogliendo un palo).

Determinante nell’azione dell’1-0, per poco non propizia anche il raddoppio di Dybala ( Entra e lotta come un leone, cogliendo un palo). All. Mourinho 7 La sua Roma si conferma solidissima, all’Olimpico non prende mai gol e ora “vede” i quarti di finale.

Roma-Real Sociedad: le pagelle degli spagnoli

Remiro 4 Clamorosi i suoi pasticci nel primo tempo, poco attento anche nel finale.

Clamorosi i suoi pasticci nel primo tempo, poco attento anche nel finale. Gorosabel 5 Spinge poco sulla sua fascia di competenza, lascia il campo a una manciata di minuti dal termine ( dal 38′ st Sola sv ).

Spinge poco sulla sua fascia di competenza, lascia il campo a una manciata di minuti dal termine ( ). Zubeldia 5,5 La costruzione dal basso gli crea problemi, soprattutto nella prima parte di gara.

La costruzione dal basso gli crea problemi, soprattutto nella prima parte di gara. Le Normand 6 Il migliore della difesa dei baschi, ma non può evitare il peggio.

Il migliore della difesa dei baschi, ma non può evitare il peggio. Diego Rico 6 Suo uno dei pochi squilli verso la porta di Rui Patricio nel secondo tempo.

Suo uno dei pochi squilli verso la porta di Rui Patricio nel secondo tempo. Merino 5,5 Vanifica una palla gol colossale nella ripresa, spedendo a lato a due passi dal portiere.

Vanifica una palla gol colossale nella ripresa, spedendo a lato a due passi dal portiere. Zubimendi 5,5 Non riesce a dare il necessario ritmo alle giocate della sua squadra,

Non riesce a dare il necessario ritmo alle giocate della sua squadra, Ilarramendi 5,5 Troppo bloccato, meno efficace del solito. E infatti esce dal campo in anticipo ( dal 30′ st Mendez sv ).

Troppo bloccato, meno efficace del solito. E infatti esce dal campo in anticipo ( ). David Silva 5 Non è al top della condizione e si vede: l’ombra del grande calciatore che è stato ( dal 38′ st Turrientes sv ).

Non è al top della condizione e si vede: l’ombra del grande calciatore che è stato ( ). Kubo 6 Crea problemi e grattacapi alla retroguardia giallorossa nel primo tempo, poi scompare ( dal 30′ st Cho sv ).

Crea problemi e grattacapi alla retroguardia giallorossa nel primo tempo, poi scompare ( ). Sorloth 5 Chi l’ha visto? Il partner di Haaland nella nazionale norvegese si trasforma in un fantasma ( dal 22′ st Oyarzabal 6 Litiga con quelli della Roma, almeno dà la sveglia ai suoi).

Chi l’ha visto? Il partner di Haaland nella nazionale norvegese si trasforma in un fantasma ( Litiga con quelli della Roma, almeno dà la sveglia ai suoi). All. Alguacil 5 Va subito sotto e perde la battaglia tattica con Mourinho. Al ritorno dovrà inventarsi qualcosa ed essere più propositivo.

Roma-Real Sociedad: la pagella dell’arbitro

Arbitro Schärer: lo svizzero dirige con tranquillità una partita che offre pochi spunti polemici. Lascia giocare, secondo le indicazioni dei vertici arbitrali Uefa, ed è attento a spezzettare poco il gioco. Buono anche il dialogo con i protagonisti in campo, anche quando finisce nel vivo dell’azione ed è costretto a interromperla per un suo tocco della sfera. Insomma, una direzione ordinata e senza sbavature. Voto 6,5

Roma, i prossimi impegni della squadra di Mourinho

La Roma tornerà in campo domenica 12 marzo alle 18 sempre all’Olimpico contro il Sassuolo per la 26ma giornata di serie A. Giovedì 16 è in programma la sfida di ritorno degli ottavi a San Sebastian contro la Real Sociedad (fischio d’inizio alle 21), mentre domenica 19 è in programma la sfida più sentita nella Capitale: il derby con la Lazio. Anche in questo caso, partita in programma alle 18.

