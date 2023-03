La Procura Federale comunicherà il rinvio al processo per il quarto uomo della partita persa dai giallorossi allo Zini, protagonista del battibecco con il tecnico portoghese

09-03-2023 17:04

In attesa di affrontare la Real Sociedad in Europa League, José Mourinho porta a casa un altro tipo di vittoria. Secondo il Corriere dello Sport, la Procura Federale ha concluso le indagini sulla lite tra il tecnico portoghese e il quarto uomo Marco Serra, avvenuta durante la scorsa Cremonese-Roma: il fischietto verrà deferito.

Lite con Mourinho, Serra verso il deferimento

Marco Serra verrà deferito per le parole rivolte a José Mourinho in occasione dell’espulsione di quest’ultimo durante Cremonese-Roma, gara valida per la 24a giornata di serie A disputata lo scorso 28 febbraio. Partita persa dai giallorossi e macchiata dall’espulsione del tecnico portoghese da parte dell’arbitro Piccinini su segnalazione dello stesso Serra. Secondo il Corriere dello Sport, la Procura Federale avrebbe concluso le indagini sulla lite tra Serra e Mourinho e avrebbe chiesto il deferimento dell’arbitro alla giustizia sportiva.

Il labiale di Serra contro Mourinho

Allo Zini di Cremona, infatti, Serra si sarebbe lasciato andare a parole offensive nei confronti di Mourinho, con il suo labiale che ha fatto il giro del web: nelle immagini, infatti, Serra direbbe “Ti prendono tutti per il c… vai a casa, vai a casa”. La Procura Federale dovrà comunicare anche le motivazioni del deferimento, ma è facile immaginare che alla base del provvedimento ci siano proprio le frasi pronunciate da Serra.

Mourinho e la sentenza di squalifica

Mourinho, intanto, attende la sentenza della Corte d’Appello sulla squalifica comminatagli dal giudice sportivo – 2 giornate di stop – per il rosso di Cremona, ma poi sospesa proprio in seguito all’avvio dell’indagine della Procura Federale su Serra. Domani pomeriggio la decisione sulla sanzione contro il portoghese: se venisse annullata, Mourinho potrebbe sedere regolarmente in panchina domenica nella gara contro il Sassuolo.

Ufficiale: notificato deferimento a Serra

Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, la procura federale ha notificato l’avviso di chiusura indagini a Serra, annunciandogli il deferimento in seguito alla lite con Mourinho in Cremonese-Roma. A Serra è contestata la violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’Aia. L’arbitro torinese ha cinque giorni per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio: poi scatterà il deferimento al tribunale federale.

