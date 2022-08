La Roma si prepara per il campionato battendo 5-0 lo Shakhtar

07-08-2022 23:11

La Roma vince 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk in una partita che vuole essere una serata di festa in uno stadio Olimpico completamente esaurito e tanta solidarietà con il ricavato che sarà donato agli ucraini. Applausi anche per l’inno nazionale dello Stato colpito dalla “missione speciale” bellica della Russia, e subito dopo l’anticipazione della squadra di casa. I calciatori sono stati chiamati uno per uno, accompagnati da luci ed effetti speciali. Tra i più acclamati dai tifosi, Zaniolo, Abraham, i nuovi acquisti Wijnaldum, Matic e Dybala, mentre Mourinho e Pellegrini, capitano, sono entrati alla fine accompagnati da un boato di applausi del pubblico romanista.

“Grazie a tutti di essere qui oggi. Vogliamo ripartire dall’entusiasmo dello scorso anno verso altre vittorie, un grande applauso a tutti e forza Roma”, si esalta Pellegrini.

Venendo al calcio giocato, le reti sono state siglate da Pellegrini al 19′, Mancini firma il raddoppio al 41′, al primo minuto di recupero del primo tempo arriva lo sfortunato autogol degli ucraini con Konopja; Zaniolo e Bove completano il computo dei marcatori con i gol siglati al 59′ ed 57′.