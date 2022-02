La Roma si salva in extremis, è bufera su Mourinho e tre calciatori

13-02-2022 20:05

Solo un punto per la Roma col Sassuolo, peraltro acciuffato in extremis. Il campionato dei giallorossi non riesce proprio a decollare e tra i tifosi serpeggia il malumore. La rete di Cristante a tempo scaduto ha solo addolcito la pillola, ma non ha cancellato il malumore per una prestazione sotto tono, almeno per larghi tratti dell’incontro. Sono tre i calciatori presi maggiormente di mira: Felix, Rui Patricio e Karsdorp. Ma anche Mourinho finisce in discussione.

Sassuolo-Roma, le scelte di Mou sorprendono tutti

Sorpresa all’annuncio delle formazioni: c’è Felix in attacco nella Roma al posto dello squalificato Zaniolo e non El Shaarawy. La decisione di Mourinho divide i fan. “Ma dai, Felix ad oggi può giocare soltanto nella Primavera“, scrive Onix. “Speriamo che abbia ragione lui, sono perplesso”, ammette Corrado. Dopo pochi minuti, però, la discussione si sposta su altri aspetti: “Ma giochiamo in casa? No perché si sentono solo tifosi della Roma“, domanda divertito Ignazio.

Fine primo tempo: Roma in vantaggio con Abraham

Al termine del primo tempo gli elogi sono tutti per Abraham, freddissimo dal dischetto un attimo prima dell’intervallo: “Grande Tammy, che personalità”, si complimenta Sandra. Critiche, invece, per gli altri attaccanti. “Ma Felix può giocare nella Roma?”, chiede Massimo. Risponde Giuseppe: “Felix aridaje le scarpe a Mou“. Anche i difensori non raccolgono troppi consensi: “Mancini, Karsdorp e Smalling insufficienti. Gol fortunoso”, sentenzia Giovanni.

Fuochi d’artificio nella ripresa: Sassuolo-Roma 2-2

Nella ripresa cambia tutto e nel mirino dei tifosi finisce il portiere.”Lo scarabocchio di Rui Patricio è la firma sul libro nero stagionale della Roma“, scrivono in tanti pensando alla curiosa frase in diretta del telecronista Dazn. Quokka difende il portoghese: “Rui Patricio è un portiere affidabile, l’hai pagato 11 e per tre anni non capisco che problema possa essere”. Poi il Sassuolo va in vantaggio e William sbotta: “E ti pareva, stavolta la frittata la fa Karsdorp. Non ne posso più”. Macho chiede: “Mai che fosse colpa di Mourinho?”. Nel finale, però, arriva il 2-2: “Grande Cristante, ma è un brodino. Che ci facciamo con sto punto?”, domanda Remo.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DELLA ROMA

SPORTEVAI