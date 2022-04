La Roma vince ancora e mette nel mirino il quarto posto. Highlights e pagelle

03-04-2022 19:55

Zitta zitta la Roma di José Mourinho sta scalando la classifica della Serie A e vede la possibilità di riaprire la corsa per il quarto posto, al momento occupato dalla Juventus impegnata nel Derby d’Italia contro l’Inter. I giallorossi a Marassi battono la Sampdoria con una rete di Henrikh Mkhitaryan a metà del primo tempo.

Partita quasi soporifera quella di Genova, con la Roma che trova la rete con l’armeno e poi abbassa tantissimo i ritmi, giocando quasi solo di rimessa per tutto il secondo tempo.

In ogni caso, sono tre vittorie e due pareggi per la Roma nelle ultime cinque, che ora ha 54 punti, più due sulla Lazio (sconfitta 3-0 nel Derby prima della sosta) e più tre sull’Atalanta battuta oggi pomeriggio dal Napoli di Spalletti.

Sampdoria-Roma, gli highlights

02′: Prima occasione Samp , coi blucerchiati che recuperano palla per Sensi , che la appoggia a Thorsby , il quale tiro in corsa finisce alto.

, coi blucerchiati che recuperano palla per , che la appoggia a , il quale tiro in corsa finisce alto. 05′: Risponde la Roma da corner, con Ibanez che colpisce di testa e la palla che finisce appena alta sopra la traversa.

da corner, con che colpisce di testa e la palla che finisce appena alta sopra la traversa. 27′: Gol della Roma con l’armeno Henrikh Mkhitaryan . Grandissima discesa del giovane Zalewski , palla dentro per Abraham sul quale però interviene attento Thorsby . La palla però finisce poi al trequartista che da due passi non deve fare altro che segnare.

con l’armeno . Grandissima discesa del giovane , palla dentro per sul quale però interviene attento . La palla però finisce poi al trequartista che da due passi non deve fare altro che segnare. 38′: Occasione clamorosa di Tammy Abraham che spreca l’opportunità del raddoppio. La Doria compie una follia difensiva sbagliando un retropassaggio al portiere, l’inglese intercetta la sfera, salta Audero ma poi colpisce a lato. Incredibile a Marassi .

che spreca l’opportunità del raddoppio. La compie una follia difensiva sbagliando un retropassaggio al portiere, l’inglese intercetta la sfera, salta ma poi colpisce a lato. Incredibile a . 75′: Secondo tempo a ritmi soporiferi a Marassi. La Roma imposta dal basso e non velocizza, la Sampdoria non riesce a trovare varchi per aumentare la velocità della manovra.

79′: Abraham ci prova dal limite dell’area dopo l’assist di Mkhitaryan. Palla fuori di poco.

La cronaca integrale di Sampdoria-Roma

Sampdoria-Roma, come ha arbitrato Manganiello

Pochi cartellini per Manganiello, sempre giusti come quello per Ibanez nel primo tempo e quelli a Bereszynsi e a Sergio Oliveira nella ripresa. All’11° del primo tempo la Roma protesta per un presunto fallo di mano in area di Colley, che avrebbe toccato il pallone nel corso di una scivolata.

Tuttavia, Manganiello è bravissimo ad applicare il regolamento. Il tocco di mano di Colley è successivo a quello col piede, e dunque si gioca, non c’è niente.

Animi tesi a 20 dalla fine, principio di rissa in campo per un fallo subito da Caputo su Mancini e poi il successivo intervento a gamba alta di Sabiri. Manganiello bravissimo a mantenere l’ordine.

Sampdoria-Roma, i migliori e i peggiori

Mkhitaryan 7: Ha il merito di sbloccare la gara. Uno dei gol più facili della carriera, ma determinante per il resto della gara.

Zalewski 7: Grande primo tempo del giovane pupillo di Mourinho. Da una sua discesa nasce il gol della Roma.

Abraham 6,5: Esce all’80° con molto dolore, dopo una partita nella quale ci ha provato ma non ha trovato la zampata. Grida vedetta l’errore a fine primo tempo che poteva chiudere la partita molto prima.

Mancini 6,5: Attentissimo in difesa l’italiano, che non concede nulla ne a Caputo ne a Quagliarella.

Thorsby 6: Ci prova in avvio con un tiro sballato, poi prova anche a mettere una pezza su Abraham in occasione del gol giallorosso.

Audero 6: A parte il gol subito, non corre particolari pericoli. Graziato da Abraham a fine primo tempo.

Caputo 5,5: Qualche spunto nel primo tempo, qualche fallo subito e un po’ di lavoro sporco. Poco altro.

Candreva 5,5: Ci prova come tutti gli altri, ma anche lui sbaglia troppi appoggi e non conclude con convinzione.

Quagliarella 4: Entrato nella ripresa, non pervenuto in campo.

Sampdoria-Roma, Mkhitaryan: “Sono molto felice”

Ai microfoni di DAZN si presenta il match-winner Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole:

“Era molto importante trovare i tre punti oggi, abbiamo sofferto nel secondo tempo ma va bene così. Era importante vincere perché perché se perdiamo ora dopo diventa molto difficile Ringrazio o compagni per tutto il lavoro che fanno, per quanto lottano ed è bello vincere assieme”.

L’armeno ha anche un buonissimo feeling con lo stadio:

“Mi piace molto questo stadio e anche la gente è buonissima. È bello vedere che i tifosi tifano fino alla fine, i nostri e i loro. Sono contento non ho parole”.

Infine, un brevissimo commento sul rinnovo:

“Ne parliamo nei prossimi giorni”.

