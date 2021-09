La Salernitana abbraccia Ribery: presto visite e firma

Oltre tredicimila tifosi sono pronti ad accogliere Franck Ribery: la Salernitana fa festa per il colpo più importante nella storia club. È il giorno dell’arrivo del francese nella città campana. Ribery è sbarcato poco dopo le 9 all’aeroporto di Napoli e alle 10.45 è arrivato a Salerno. Nel pomeriggio è prevista la presentazione allo stadio ‘Arechi’ insieme alla squadra di Castori. Domani mattina le visite mediche.

I tifosi ancora non credono al colpo incredibile del direttore sportivo Fabiani. L’arrivo di Ribery ha acceso la fantasia dei tifosi, che si preparano al primo abbraccio al francese in quella che sarà la sua nuova casa e intanto si sono recati in massa all’Arechi.

Ribery è partito questa mattina da Monaco di Baviera un aereo privato alla volta dell’aeroporto di Napoli di Capodichino, dove ad attenderlo c’erano il direttore sportivo Angelo Fabiani e il team manager Salvatore Avallone. Nel pomeriggio ci sarà prima la presentazione ai tifosi all’Arechi (alle 16) e poi la conferenza stampa, fissata per le 17.30.

Ribery non vede l’ora di inizia e lo dimostrano le immagini pubblicate dal calciatore francese sul suo profilo Instagram. Nella giornata di ieri, il 38enne ha postato alcuni momenti dell’allenamento tra la palestra e la strada. Intanto in città è già scoppiata la Ribery-mania, come dimostrano le maglie ‘non ufficiali’ apparse per le vie con il numero 7.

Terminata l’esperienza con la Fiorentina, per Ribery non si chiudono le porte della Serie A. Ora il francese, che fimerà un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza a un milione e mezzo a stagione, dovrà compiere l’impresa di riuscire a trascinare la squadra di Castori verso la salvezza.

OMNISPORT | 06-09-2021 15:47