La Salernitana rischia la Serie A: le ultime sulla situazione societaria

15-12-2021 14:34

Sale la preoccupazione per la Salernitana. Il club di Serie A, impegnato sabato contro l’Inter, rischia fuori dal campo per la questione proprietà. Le ultime notizie non fanno ben sperare, come ha spiegato Gazzetta dello Sport.

Salernitana, offerta senza garanzia

La questione del nodo proprietario pende ancora sulla testa del club. Entro oggi, 15 dicembre, era stato fissato l’ultimatum dai trustee del club per «accettare l’offerta ritenuta più vantaggiosa».

Le proposte arrivate alla società non sono state ritenute idonee e nessuna sembra rispondere, giuridicamente, all’atto di trust visto che mancherebbero le garanzie a copertura dell’acquisto.

Le offerte arrivate ai trustee, incaricati di occuparsi del passaggio di consegne da Lotito e Mezzaroma a nuovo investitori, sono tre tra il 15 e 30 milioni. Nelle ultime ore però si è aperta una quarta pista come ha spiegato “Corriere dello Sport”: “Se non dovessero esserci entro il 15 dicembre proposte ritenute congrue dai trustee – ha affermato il notaio Roberto Orlando su Telecolore – io e un gruppo di amici, tra i quali l’avvocato Michele Tedesco, siamo pronti a fare un’offerta. Il nostro intento non è speculativo: vogliamo solo evitare che la Figc possa estromettere la Salernitana dal campionato, poi saremo pronti a vendere a chi vorrà, senza alcuna forma di guadagno”.

Salernitana: cosa succede ora

I due Trustee sono alla ricerca di una soluzione per evitare il peggio. Entro il 31 dicembre deve essere formalizzata la cessione, con la sola possibilità di una proroga di 45 giorni qualora però ci siano le garanzie e venga messo tutto nero su bianco con una caparra.

Salernitana, possibile l’esclusione dalla serie A

Se non venisse raggiunto nessun accordo una delibera del Consiglio Federale andrebbe a sancire l’esclusione della società dalla massima seria, rendendo impossibile la partecipazione al girone di ritorno e con conseguente azzeramento dei punti ottenuti fino a questo momento.

OMNISPORT