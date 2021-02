La Samp vola con Quagliarella: 2-1 alla Fiorentina

La Sampdoria si rialza, la Fiorentina continua a soffrire. Al Ferraris ha la meglio la formazione dell’ex Ranieri, che si impone per 2-1 grazie a un goal per tempo e sale a quota 30 in classifica, momentaneamente in coabitazione col Verona, impegnato domani sera col Parma.

Ad aprire il tabellino per primo è Keita, che poco dopo la mezz’ora si fionda su un angolo di Ramirez e, complice una disattenzione di Vlahovic e Dragowski, mette dentro di testa. Pochi minuti più tardi i viola pareggiano: autore del goal dell’1-1 è lo stesso Vlahovic, che si avvale anche dell’intervento della Goal Line Technology.

Nella ripresa la Fiorentina pare poter concretizzare il colpo grosso. Sbaglia un paio di ghiottissime occasioni, con Milenkovic (palo) e Bonaventura. Ma subisce la rete della sconfitta dal neo entrato Quagliarella, che con un sinistro improvviso fulmina Dragowski. Punteggio blindato nel finale da Colley, che respinge sulla linea un destro di Biraghi, e dall’imprecisione di Milenkovic, il cui colpo di testa all’ultimo secondo sfila a lato.

E dunque, niente avvicinamento in classifica da parte della Fiorentina alla Sampdoria. Anzi, i blucerchiati allungano sui viola e rimangono stabili a metà classifica, con un occhio alla parte di sinistra. Per Prandelli, invece, i guai sembrano non finire mai.

TABELLINO E PAGELLE

SAMPDORIA-FIORENTINA 2-1

Marcatori: 31′ Keita (S), 37′ Vlahovic (F), 71′ Quagliarella (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Jankto (65′ Quagliarella), Thorsby, Adrien Silva (75′ Ekdal), Damsgaard (64′ Candreva); Ramirez, Keita (89′ Leris). All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella (83′ Callejon), Milenkovic; Venuti (83′ Malcuit), Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Prandelli

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Venuti, Damsgaard, Pulgar, Bonaventura

OMNISPORT | 14-02-2021 17:05