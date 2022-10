La scommessa di Melandri sul Gp di Phillip Island

11-10-2022 15:27

Entra nel vivo il campionato del mondo di Motogp con il Gran Premio dell’Australia. Il sipario sta infatti per alzarsi sul tracciato di Phillip Island, dove Quartararo e Bagnaia si daranno ancora battaglia per la conquista del titolo iridato.

Il calo di prestazioni e risultati del campione in carica francese è sotto gli occhi di tutti, così come è chiaro che il recupero di Pecco Bagnaia in classifica abbia reso molto bello e incerto questo finale di stagione.

Gli ultimi numeri dicono che Pecco Bagnaia arriva da favorito in Australia: dopo i risultati impressionanti raccolti da Assen ad oggi, è difficile poter dire il contrario. Quattro vittorie consecutive e due podi, oltre al ritiro incassato a Motegi all’ultimo giro nel tentativo di sorpassare Fabio Quartararo, questo il biglietto da visita del pilota Ducati che sta mettendo pressione al francese che ovviamente non vuole mollare e cercherà di vendere molto cara la pelle.

Nonostante i favori del pronostico pendano quindi per Pecco, Marco Melandri va controcorrente ed esprime il suo voto per Fabio Quartararo: ecco il suo punto di vista.

“Secondo me, in Australia, Fabio Quartararo tira fuori la testa dalla sabbia“, ha detto l’ex pilota di MotoGP e Superbike durante una diretta Instagram con Davide Valsecchi. “Storicamente la Ducati MotoGP non ha mai raccolto grandissimi risultati sul tracciato di Phillip Island. La pista ha un lungo rettilineo dove sfrutti tutti i cavalli, ma c’è anche vento di traverso e a volte anche in sesta marcia devi sgonfiare il motore. C’è tanta percorrenza, tante curve da raccordare, la Yamaha sarà molto veloce. Sembra che tutti diano per favorito Pecco Bagnaia, ci sono otto Ducati in pista, ma non devono sottovalutare Quartararo, perché non ha nulla da perdere“.