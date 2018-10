La Slovacchia precipita, Skriniar nei guai

Sabato da dimenticare per Milan Skriniar. A otto giorni dal derby uno dei leader della difesa dell’Inter è incappato in una pessima prestazione nella sfida di Nations League tra la sua Slovacchia e la Repubblica Ceca. Una sfida sentitissima, vinta 2-1 dai cechi nonostante il gol di Marek Hamsik, che proprio in questa partita è diventato il giocatore con più presenze, 108, nella propria Nazionale.

Decisive le reti di Michal Kremencik e del romanista Schick, entrambe favorite da distrazioni di Skiniar. A fine partita l’ex doriano ha anche dovuto incassare le critiche del ct della Slovacchia, Jan Kozak: “La Nations League è una delle opzioni per qualificarsi all'Europeo, ma è più difficile. Ci sono poche partite. In ogni caso è tempo che giocatori come Skriniar, Lobotka, Duda, Mak e Weiss si assumano maggiori responsabilità".

La situazione della Slovacchia, ultima a 0 punti dopo due partite nel gruppo 1 della Serie B, è pressoché compromessa: la retrocessione è a un passo.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 22:50