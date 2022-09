22-09-2022 13:13

Un vecchio tormentone televisivo recitava: “La domanda nasce spontanea”. E in effetti viene da chiedersi come mai in un’Italia in piena emergenza, con tanti giocatori fuori uso soprattutto sugli esterni, tutti peraltro con validi motivi, non ci sia stato posto per giocatori come Zaniolo o lo stesso Zaccagni, in grado di dare una mano a cominciare dall’attesissimo match di domani sera a San Siro contro l’Inghilterra, valevole per la quinta giornata di Nations League.

Mancata convocazione Zaniolo: la domanda a Mancini

E in effetti qualcuno al Ct Roberto Mancini questa domanda l’ha fatta. Magari non direttamente, magari girandoci intorno. Magari usando abili perifrasi. È il caso di Marco Nosotti, inviato Sky, che in occasione della rituale chiacchierata prepartita col tecnico azzurro ha chiesto conto della convocazione di Gabbiadini, richiamato in azzurro dopo cinque anni, e non, appunto di altri calciatori abili e arruolabili, probabilmente più pronti.

Mancini e la frecciata sulla voglia di venire in nazionale

La risposta dell’allenatore azzurro è stata piuttosto piccata. Senza nominare mai Zaniolo, Zaccagni o altri calciatori – lo stesso Spinazzola ha detto di no alla convocazione per avere la possibilità di recuperare dai suoi problemi fisici – il Ct dell’Italia ha fornito una spiegazione più che eloquente:

“Beh, a volte anche i giocatori devono avvertire la voglia di venire in nazionale e soprattutto di starci, anche in situazioni non semplici. Non è che alle volte si può decidere di venire e altre volte no. Abbiamo chiamato Gabbiadini come esterno”.

Mancini-Zaniolo, i social si schierano: scoppia il putiferio

Rumors confermati, insomma. La mancata convocazione di Zaniolo e Zaccagni sarebbe dunque di natura ‘punitiva’, visto che entrambi in alcune occasioni si erano resi protagonisti di forfait “dubbi”.

Ma i tifosi cosa ne pensano? Quelli della Roma sono scatenati. “Down attacca: “Se Mancini non convoca Zaniolo ha poco da lamentarsi – anche se a ragione – della mancanza di attaccanti italiani”. Il laziale Robert si accorda: “Zaniolo Immobile Zaccagni sarebbe stato un ottimo tridente, invece dobbiamo sorbirci le solite marchette”. Lucio è serafico: “Quanta ipocrisia”. In pochi dissentono: “Di bimbi viziati ne abbiamo avuto già troppi, meglio pippe motivate che presunti campioncini che non si sacrificano”.