La Svizzera aspetta l'Italia senza paura

Da Ndoye a Freuler gli "italiani" di Yakin. Sabato alle 18:00 la sfida a Berlino

Dopo aver impedito all’Italia di partecipare ai Mondiali in Qatar la Svizzera non ha smesso di stupire, ritagliandosi un ruolo da protagonista a Euro 2024. Ora Sommer e compagni trovano sulla loro strada, agli ottavi di finale, di nuovo gli azzurri per i quali la Nazionale elvetica e’ diventata una specie di bestia nera. La Svizzera e’ la squadra piu’ affrontata in assoluto dalla nazionale italiana: in 61 precedenti sono 29 le vittorie dell’Italia, 24 i pareggi e soltanto 8 le sconfitte.