La telenovela Dzeko scatena l’ironia dei social

Dzeko in uscita dalla Roma. Ormai sembra diventata più una battuta che una notizia di mercato. Il calciatore bosniaco, infatti, è da anni al centro di voci di mercato che poi si rivelano infondate. Nel corso delle ultime stagioni l’attaccante è stato dato più volte in uscita dalla Roma, con Inter e Juve sulle sue tracce ma poi alla fine non se ne è fatto più niente.

Il Milan sulle tracce di Dzeko

Ora il calciatore sembra entrare nel mirino del Milan. La società rossonera sta cercando un rinforzo per l’attacco da affiancare (o come sostituto) a Zlatan Ibrahimovic. Il nome più gettonato resta quello del francese Olivier Giroud, ma la strada che porta all’attaccante del Chelsea sembra ancora piuttosto tortuosa. Per questo motivo i dirigenti rossoneri starebbero pensando anche ad Edin Dzeko.

Dzeko sul mercato: l’ironia dei social

La notizia che riguarda l’interessamento del Milan per Edin Dzeko non sembra però colpire tanto dal punto di vista tecnico e sportivo, quanto sul versante dell’ironia della situazione: “E’ la millesima volta che si dà Dzeko in uscita dalla Roma. E intanto è lì da prima di Romolo”. I tifosi si scatenano: “E’ come quelle cicche che ti restano attaccate alle dita. Non importa quanto sbatti la mano”.

Anche Daniele ironizza sulla situazione: “Comunque deve esserci un cavillo nel regolamento che se non ti accostano Dzeko almeno una volta a sessione non puoi iscriverti al campionato di serie A. Altrimenti non si spiega”.

Attaccante cercasi

I tifosi del Milan continuano a monitorare con attenzione le voci di mercato. Quella dell’attaccante sembra una priorità dopo i problemi fisici riscontrati da Ibrahimovic nell’ultimo anno: “Lo vedo un po’ più spento rispetto a Giroud come forma atletica, ma già rispetto a Mandzukic penso sia un upgrade lampante”. Anche Stefano apprezza l’eventuale arrivo del bosniaco: “Lo prenderei al volo, è il giocatore che si avvicina di più a Ibra per caratteristiche e qualità”.

SPORTEVAI | 14-06-2021 13:30