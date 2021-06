Tifosi Milan chiudono la porta: Non si tocca chiunque arrivi

Una prima pedina sembra già sicura per il Milan di domani: manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto per il riscatto di Tomori dal Chelsea. Lo sconto sperato non è arrivato ma non sono cambiate le decisioni di Maldini che verserà 28 milioni ai Blues per il difensore. Un altro acquisto è prossimo. Si tratta di Junior Firpo. Di professione terzino sinistro. Un acquisto che a molti fa venire il sospetto: arriva perché si vuol vendere a grosse cifre Theo Hernandez? Sulla vicenda si esprime anche Carlo Pellegatti.

Pellegatti assicura che Theo non si tocca

La storica voce di Milan Channel, sul suo canale youtube, dice: “Junior Firpo del Barcellona poteva venire a gennaio al Milan, per ragioni familiari – visto che gli era appena nata una bambina – ha preferito rifiutare all’epoca ma qualcuno pensa: Non è che prendono Firpo per lasciare andare Theo Hernandez di fronte a offerte super? La risposta è no, la porta per Theo in questa stagione è totalmente chiusa. Non si muove da Milano, Firpo serve solo per un’alternanza e arricchire la rosa. Speriamo quindi che arrivi solo per completare il reparto”.

I tifosi compatti: Hernandez è inamovibile

Fioccano i commenti dei tifosi: “Non nominiamo Theo Hernandez neanche per scherzo” o anche: “Piuttosto non arriva Firpo, Theo non lo toccate neanche con il metodo Romagnoli (cioè quello di stare ad 1 metro dall’attaccante)”, oppure: “Theo è stato uno degli artefici dell ottimo Milan di questo anno e mezzo, insieme a Ibra e Chala… E un fenomeno che Pioli (grande), farà diventare il migliore… Non si tocca”.

C’è chi scrive: “Non ha eguali come giocatore del reparto difensivo, bisogna tornare indietro di un po’ di anni … vedere Maldini e Costacurta perchè dopo, ahimé, solo punti interrogativi ,ma soprattutto come uomo … eccezionale” o ancora: “Premesso che spero che resti, ma solo 50 Milioni per Theo??? Perché fare sconti ai ricchi petrolieri e soprattutto a Leonardo? Tanto loro sono esenti dal FFP!”.

Il web non ammette tentennamenti: “Firpo rincalzo ma senza dare via Theo sennò grosso passo indietro spero non facciano errore così grave” e infine: “Firpo in prestito farà il vice Theo. Altroché Theo via certo, vendiamo il miglior terzino sinistro del mondo per prendere uno in prestito”.

SPORTEVAI | 14-06-2021 10:47