La Uefa dice si alla Figc: parte il corso che da sia l’abilitazione Uefa B che Uefa A

Sono stati compagni di squadra, a volte anche rivali, perfino campioni del mondo insieme…Adesso rischiano addirittura di ritrovarsi seduti su due panchine diverse a guidare le proprie squadre. Molti ex azzurri infatti, sono pronti ad intraprendere la carriera da allenatori. La Uefa ha dato l’ok alla Figc per avviare un corso che dia sia l’abilitazione Uefa B che Uefa A. Questo corso è però riservato a quei calciatori che hanno avuto una lunga e importante carriera con diverse presenze in Serie A e in Nazionale. La Federcalcio ha pubblicato i nomi dei 13 allievi ammessi: presenti anche Del Piero, De Rossi e Vieri. Gli iscritti potranno allenare in Serie C oppure fare l’allenatore in seconda in Serie B e Serie A. In seguito, potranno partecipare al Master per guidare le squadre di Serie A.

Ecco la lista di tutti gli iscritti: Abate, Balzaretti, Costa, Curci, Del Piero, De Rossi, Gastaldello, Maccarone, Matri, Montolivo, Pazzini, Pizarro e Vieri.

OMNISPORT | 03-12-2020 15:13