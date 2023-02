Ladri a casa di Rugani, ma questa volta il pericolo è scampato

Michela Persico, compagna del difensore della Juventus, condivide sui social una foto del trasloco in atto ma chiede ai suoi followers se tra i vari “simpaticoni” c’è anche chi ha tentato, nuovamente, di invadere la sua proprietà.

07-02-2023 16:28

Si torna a parlare di malviventi e lo si fa in occasione del terzo tentativo che vede coinvolta la famiglia Rugani alle prese, appunto, con i ladri.

Poche ore fa la compagna del calciatore juventino Michela Persico ha confessato tramite i propri canali social che questa notte hanno nuovamente tentato di farle irruzione in casa ma per loro fortuna il tentativo non è andato a “buon fine”.

Queste le sue parole postate accanto ad una foto che la ritrae circondata da scatoloni, dimostrando come lei e la sua famiglia siano alle prese con un cambio di abitazione.

“Ma tra questi amati account c’erano anche quei simpaticoni che hanno ritentato di farmi visita anche questa notte? Grazie mille!!! Per fortuna ancora per poco”.