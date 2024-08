Lady Donnarumma confessa: "Io e Gigio costretti ad andare dalla psicologa"

Poco più di un anno fa la terribile rapina in casa subita a Parigi da Donnarumma e dalla compagna, entrambi spogliati e immobilizzati: ecco come hanno superato il trauma.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Spogliati, legati e rapinati in casa. È passato poco più di un anno dalla notte di terrore vissuta da Gigio Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante nella loro abitazione parigina. E superare quel trauma non è stato affatto facile.

La confessione di lady Donnarumma dopo la rapina in casa

Era la notte tra il 20 e il 21 luglio 2023, quando dei banditi fecero irruzione nella casa all’8° arrondissement di Donnarumma, spogliando e immobilizzando sia il portiere del Paris Saint-Germain sia la compagna. I malviventi riuscirono poi a scappare con un bottino di 500mila euro tra oggetti e denaro. Ai suoi followers su Instagram Alessia ha spiegato come la coppia sia riuscita – non senza difficoltà – a lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Perché non basta basta uno schiocco di dita per superare certi traumi. Tutt’altro. Ed è per questo motivo che hanno deciso di affidarsi a un professionista. “Siamo stati aiutati da una psicologa” ha confessato.

La famiglia Donnarumma si allarga: Gigio presto papà

Non c’è spazio per i brutti ricordi, non più. Perché Gigio e Alessia molto presto diventeranno genitori per la prima volta. Sui social lady Donnarumma racconta la sua gravidanza postando scatti che ne immortalano il pancione, di cui hanno fatto anche il calco mentre erano in vacanza in Sardegna. Ferie finite, ora. Il portierone della Nazionale è tornato in campo col Paris Saint-Germain con l’obiettivo di riuscire a sfatare il tabù Europa. E chissà che gli ultimi giorni di mercato non riservino sorprese: potrebbe, infatti, diventare compagno di squadra di Osimhen, se il club della capitale francese dovesse bussare alla porta del Napoli con l’offerta giusta.

Gigio e Alessia: così è nata la loro lunga storia d’amore

I due si conoscono da quando erano ragazzini e il portiere viveva ancora nella sua Castellammare di Stabia. Nel 2013, all’età di 14 anni, Donnarumma si è trasferito a Milano per indossare la maglia rossonera e seguire le orme del fratello maggiore Antonio. Il resto è storia: il 25 ottobre 2015 Gigio ha esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi e nel 2017, dopo il diploma, Alessia l’ha raggiunto nel capoluogo lombardo. Lei interior design, lui calciatore, ma entrambi a debita distanza dalla mondanità: dopo l’addio tra le polemiche al Milan, l’inizio dell’avventura parigina nel 2021. E la macchia di quella notte di terrore cancellata dalla più lieta delle notizia: la famiglia Donnarumma sta per allargarsi.