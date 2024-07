Donnarumma verso il City, lo vuole Guardiola: l'ultimo step dell'unico azzurro a salvarsi a Euro2024

L'incredibile indiscrezione rimbalza dall'Inghilterra mentre si moltiplicano le reazioni social: il possibile effetto domino sul mercato

L’indiscrezione rimbalza dall’Inghilterra ed è di quelle decisamente clamorose: il Manchester City sarebbe pronto a lanciare l’assalto a Donnarumma qualora Ederson dovesse trasferirsi in Arabia Saudita lasciando incustoditi i pali della porta dei campioni di Inghilterra. Un possibile effetto domino che coinvolgerebbe il portiere della Nazionale che, nell’estate del 2021, appena dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia, salutò il Milan per trasferirsi al PSG.

Dnnarumma-Ederson, l’intreccio di mercato

Secondo talkSPORT il Manchester City potrebbe, dunque, trovarsi costretto a cercare un nuovo portiere: Ederson, arrivato al Manchester City dal Benfica nel 2017, è in scadenza di contratto nel 2026 ed è tentato dalla possibilità di proseguire la sua carriera assicurandosi uno dei ricchissimi compensi garantiti dagli sceicchi per arricchire la propria collezione di campioni nella Saudi Pro League. Se Ederson dovesse rompere definitivamente gli indugi e salutare, così come dovrebbe fare De Bruyne, Guardiola sarebbe a un bivio: promuovere Stefan Ortega a numero uno o andare sul mercato per rimpiazzarlo con un estremo difensore di assoluto livello.

Donnarumma, il rinnovo in stand-by e il fascino della Premier League

Anche il Daily Express è convinto del fatto che il tecnico dei campioni d’Inghilterra avrebbe individuato nel portiere del Psg e dell’Italia, unico a salvarsi a Euro 2024 tra gli azzurri, il successore di Ederson. Se la Saudi Pro League stuzzica Ederson, lo stesso effetto ha la Premier League su Donnarumma. D’altronde anche il contratto di Super Gigio è in scadenza e, al netto di una lunga trattativa per il rinnovo in corso da mesi. La chance di volare oltremanica potrebbe rimescolare le carte sul tavolo dandogli potere negoziale ma, soprattutto, una nuova possibile destinazione dal fascino tutt’altro che marginale.

Donnarumma, quanto guadagna al Psg e quanto costa il suo cartellino

Non ci sono polemiche in corso tra il Psg e Donnarumma, nessuna rottura esplicita ma prima degli Europei il tecnico Luis Enrique aveva fatto capire di non potergli assicurare un posto da titolare, inoltre manca la firma sul prolungamento del vincolo in essere e il Manchester City potrebbe approfittarne. Di certo, non rappresenterebbe un problema per i Citizens coprire l’ingaggio attuale di Donnarumma, che si attesta attorno ai 12 milioni di euro, e pagare il cartellino quotato per un valore non inferiore ai 60 milioni.

Donnarumma al City? Le razioni social

Intanto, la notizia di mercato è iniziata a rimbalzare sui social causando le prime razioni: “Donnarumma non è bravo coi piedi, preferisco Maignan” ha commentato, stizzito, un tifoso del Psg; “Sinceramente non potevo pensare a un sostituto peggiore di Ederson tra i nomi menzionati finora. Donnarumma ha paura a giocare la palla con i piedi” ha aggiunto un supporter del Manchester City. “Non ho dubbi che Donnarumma preferirebbe la Premier League piuttosto che giocare in Francia. Inoltre, la sua famiglia non è stata al sicuro a Parigi” ha aggiunto un altro tifoso francese. “Prima dell’arrivo di Donnarumma, sembrava che i portieri che giocavano nel campionato italiano fossero tutti oscurati da Buffon, i portieri degli altri club si sentivano come dei portieri normali. Sarebbe un gran colpo” ha proseguito un fan del City.