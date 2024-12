Lady Inzaghi denuncia: mitomane si spaccia per Simone sui social e corteggia le ragazze

Gaia Lucariello segnala un finto profilo su Instagram: "Nemmeno a Natale si può stare tranquilli". Che cosa è successo dopo la denuncia della donna

Si spaccia per Simone Inzaghi sui social per fare conquiste. La denuncia arriva direttamente dalla moglie dell’allenatore dell’Inter, Gaia Lucariello, che ha invitato i follower ha segnalare un profilo fake su Instagram.

Un Inzaghi fake sui Instagram: la denuncia

In una storia su Instagram la compagna di Simone Inzaghi ha segnalato una fan page da 56mila follower dedicata al tecnico emiliano, che non è presente sui social per scelta. “Mi hanno detto che questo scemo scrive anche a tante ragazze. Per favore, segnalatelo” ha invitato Gaia Lucariello.

Poi ha aggiunto: “Impressionante come la gente riesca a fare questi viaggi mentali per due visual in più con il rischio di fare una figura di me…a e di prendersi una denuncia che non finisce più. Gestire una page su un proprio idolo è ben accetto, ma qui si manca di rispetto a Simone e soprattutto alla sua famiglia. Siete una vergogna per il mondo social. Nemmeno a Natale si può stare tranquilli”.

Che cosa è successo dopo la storia di Lady Inzaghi

La denuncia di Gaia Lucariello ha prodotto subito gli effetti sperati. La fan page di Simone Inzaghi, che non era segnalata come tale, non è infatti più disponibile. Ciò significa che il profilo è stato chiuso o cancellato.

Del resto, l’allenatore dell’Inter preferisce tenersi a debita distanza dai social, concentrandosi solo sul rettangolo verde. I nerazzurri chiuderanno il 2024 in trasferta a Cagliari, prima di inaugurare il nuovo anno con la semifinale di Supercoppa Italia contro la scatenata Atalanta di Gasperini all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.

Inter, per Simone Inzaghi vigilia di Natale in famiglia

Non concedendo il calendario chissà quale tregua visto l’immediato ritorno in campo, l’allenatore si è concesso una vigilia di Natale in famiglia con la moglie Gaia, i suoi due figlio Lorenzo e Andrea, quello maggiore Tommaso, nato dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, e i suoi genitori Giancarlo e Marina.

Ora, però, testa al campo. Il 2025 si annuncia ricco di impegni per l’Inter, a partire appunto dalla Supercoppa. In campionato è scattata la rincorsa alla Dea, poi ci sono gli ottavi di Champions League da conquistare possibilmente senza passare dai playoff e, infine, il Mondiale per club in programma a giugno negli Stati Uniti.