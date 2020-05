L'agente di Biraghi fa il punto sul futuro

Il ritorno all'Inter, club in cui è cresciuto calcisticamente, potrebbe essere stato solo temporaneo per Cristiano Biraghi. Il cartellino dell'esterno è infatti di proprietà della Fiorentina e i nerazzurri potrebbero non esercitare il diritto di riscatto.

A fare il punto della situazione è stato l'agente del giocatore, Mario Giuffredi che, intervenuto a 'Radio Sportiva', ha rinviato ogni decisione sul futuro del terzino della Nazionale al termine della stagione: "Ora è prematuro sapere cosa può succedere, dobbiamo vedere le idee dell'Inter. Sono situazioni che andranno a definirsi nei prossimi due mesi: vicenda troppo strana e complessa per riuscire a fare una previsione”.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 21:23