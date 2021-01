L'agente di Zaccagni mette pressione al Verona

Il Napoli sembra essere in pole position per l’acquisto di Mattia Zaccagni nel prossimo mercato estivo. Il centrocampista romagnolo dell’Hellas Verona è una delle rivelazioni del campionato ed è anche nel mirino del Milan, ma gli azzurri sono vicini ad un accordo con i gialloblù.

Nulla di definito, comunque, così l’unica certezza sembra essere il cambio di maglia del giocatore verso una delle big della Serie A al termine della stagione, anticipato dall’agente Tullio Tinti, le cui parole sono state riportate da ‘Tuttosport’: “Mattia si è messo in grande evidenza in questa stagione. L’Hellas sa bene che il giocatore piace, quindi credo che cambierà squadra nella sessione estiva perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Troverà sicuramente spazio in una delle grandi squadre italiane”.

OMNISPORT | 19-01-2021 15:10