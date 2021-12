Lakers, guai senza fine: Davis si ferma per un mese

19-12-2021 10:12

Il 2021 di Anthony Davis è finito.

Il centro dei Los Angeles Lakers è stato sottoposto agli esami strumentali del caso dopo l’infortunio subito durante il match perso contro i Minnesota Timberwolves quando, dopo uno scontro accidentale con Jaden McDaniels, Davis aveva immediatamente accusato un forte dolore all’altezza del ginocchio al punto da dover venire trasportato negli spogliatoi dopo un primo tentativo di lasciare il campo sulle proprie gambe.

Lo staff medico ha rilevato una distorsione al legamento collaterale mediale, infortunio che terrà fermo il giocatore per almeno quattro settimane.

Una vera e propria tegola per coach Vogel in una stagione finora altamente deludente per i Lakers, lontani dai primi posti della Conference e già alle prese con diversi assenti, fermati dal protocollo anti-Coronavirus.

Davis dovrebbe saltare una dozzina di partite e tornare a disposizione poco dopo la metà di gennaio.

OMNISPORT