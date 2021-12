L'AlbinoLeffe inaugura lo Stadium: primo club di C con stadio privato

22-12-2021 12:57

Martedì 21 dicembre 2021 è una data destinata a rimanere nella storia dell’ AlbinoLeffe .

Il club bergamasco ha inaugurato in via ufficiale l’ AlbinoLeffe Stadium , impianto nuovo di zecca situato a Zanica, ospitando la Pro Patria nel match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Si tratta di una prima volta assoluta destinata ad entrare nella storia del club ma non solo: l’AlbinoLeffe, infatti, diventa il primo club di Serie C a disporre di uno stadio di proprietà.

In Italia, invece, il sodalizio orobico si unisce ad altre cinque società che già dispongono di un proprio impianto: Juventus (Allianz Stadium), Atalanta (Gewiss Stadium), Sassuolo (Mapei Stadium), Udinese (Dacia Arena) e Frosinone (Benito Stirpe).

Per la cronaca, il match con la Pro Patria si è chiuso con il risultato di 1-1: vantaggio per i ragazzi guidati da Michele Marcolini con Manconi al 7′, prima del pareggio targato Pierozzi a dieci dalla fine.

OMNISPORT