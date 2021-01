Presentato il nuovo polo sportivo dell'AlbinoLeffe

È una giornata storica per l’U.C. AlbinoLeffe. Dopo anni di progettualità, che hanno visto una continua evoluzione del Centro Sportivo di Zanica – acquisito dalla società bluceleste nel lontano 2008 – il club presenta ufficialmente il progetto AlbinoLeffe Campus, nuovo polo sportivo che sorgerà nei pressi dell’attuale area.

“Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento educativo, sociale e culturale per il territorio bergamasco, la società ha sviluppato un ampio piano di riqualificazione, grazie al quale il centro sportivo di via Comun Nuovo lascerà spazio a un nuovo distretto all’avanguardia, caratterizzato da più elementi.

La componente più significativa del nuovo AlbinoLeffe Campus è il nuovo stadio di proprietà (attualmente in costruzione), un impianto moderno di quasi 1800 posti in cui il tifoso potrà vivere l’evento sportivo a stretto contatto con il campo da gioco.

Il secondo tratto distintivo è rappresentato dall’Academy, una struttura al pieno servizio dei quattro campi di allenamento (tre in erba naturale, uno in sintetico) in cui saranno dislocati spogliatoi e aree tecniche al servizio di prima squadra e settore giovanile, oltre ai nuovi uffici del club.

A completamento dell’impianto sarà presente un’ampia area parcheggio completamente immersa nel verde, prospicente a un laghetto artificiale ampiamente rivalorizzato e un edificio di destinazione terziaria”.

“Oggi prende vita un nuovo soggetto, l’AlbinoLeffe Campus – annuncia soddisfatto il Presidente bluceleste Gianfranco Andreoletti – Tanti anni fa i soci dell’AlbinoLeffe hanno deciso di salvare per una questione di responsabilità una realtà sportiva che dava la possibilità ai giovani di fare sport in un contesto professionistico, che significa sacrificio, qualità di lavoro e organizzazione. Dopo aver sviluppato la nostra attività in alcuni centri della provincia, a Zanica abbiamo trovato un luogo adatto per sviluppare il nostro progetto in termini di infrastrutture e campi da gioco adeguati al livello. Le recenti vicessitudini ci hanno portato anche alla costruzione di uno stadio di proprietà il quale, assieme a un edificio al servizio del centro sportivo, andrà a comporrre questo nuovo distretto”.

“Quello dell’AlbinoLeffe è un progetto di grande valore – spiega il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli -, l’emblema di una società che fa della formazione dei giovani la sua mission e di cui Andrea Belotti ne è l’immagine più significativa. Lo stadio è inserito perfettamente all’interno sia del centro sportivo sia di questo bellissimo tratto ambientale, ricucendo il territorio e riservando grande attenzione ai particolari e ai percorsi. Solo un’intelligenza e una sensibilità come quella del Presidente Andreoletti e dei suoi collaboratori poteva portare a un progetto di così elevata qualità. È un esempio e mi auguro che sia il modello con cui la Lega Pro possa rafforzarsi ulteriormente. Ora dobbiamo guardare al futuro e possiamo farlo con maggiore serenità”.

“È stato un percorso molto produttivo per l’AlbinoLeffe ma soprattutto per il Comune – commenta il primo cittadino di Zanica, Luigi Locatelli – Al suo interno nasce un luogo che è uno spazio di interazione tra diverse attività. Si tratta di un concetto di grande qualità in cui si sviluppano dei princìpi di natura educativa ed emulativa, in un ambiente che non è solo sportivo. Conosco la qualità del lavoro dell’AlbinoLeffe e so che dietro c’è un pensiero che non si limita solo al calcio ma che si lega fortemente anche ad altri aspetti di natura formativa. Per questo sono molto contento che il progetto abbia inizio”.

OMNISPORT | 28-01-2021 18:04