L'Alessandria batte il Crotone nell'anticipo

Preziosa vittoria dell’Alessandria nell’anticipo della nona giornata di Serie B giocato contro il Crotone. Al Moccagatta i padroni di casa si sono imposti per 1-0 grazie alla rete al 45′ di Kolaj, a segno prima dell’intervallo con una conclusione di destro su assist di Nedelcearu. In precedenza i padroni di casa avevano sbagliato un rigore con Corazza, mentre i calabresi avevano colpito una traversa con Cuomo.

Nella ripresa gli ospiti hanno cercato il pareggio con insistenza ma non sono riusciti ad incidere in attacco, nel finale espulso Kargbo per un brutto intervento su Parodi. In classifica l’Alessandria è diciottesima a 7 punti e raggiunge proprio il Crotone.

