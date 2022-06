LaLiga, al via la ristrutturazione del Camp Nou: scelto lo stadio del Barcellona per il 2023/2024

21-06-2022 13:27

Il Barcellona ha confermato il trasferimento dello stadio per la stagione 2023/24, mentre il Camp Nou sarà in fase di ristrutturazione, e ha rivelato che giocherà nello stadio Olimpico della città.

Attualmente è in corso un’importante iniziativa per la squadra catalana, con il “progetto Espai” che prevede importanti lavori sia al Camp Nou che nel complesso del club.

Il Barcellona resterà al Camp Nou per la stagione 2022/23, ma l’anno successivo, nel 2023/24, si sistemerà temporaneamente all‘Estadi Olimpic Lluis Companys.

Ex casa dell’Espanyol, l’Estadic Olimpic Lluis Companys è il quinto stadio più grande della Spagna con una capacità di 60.713 posti e ha ospitato i Giochi Olimpici nel 1992, edizione storica che ha permesso alla città iberica di rinascere dopo un periodo di degrado.

La riqualificazione del Camp Nou da parte del Barcellona prevede l’aumento della capienza dagli attuali 99.000 a 110.000 posti – rendendolo il terzo stadio più grande del mondo – e la costruzione di un tetto per aumentare la sostenibilità grazie all’utilizzo di un sistema di riscaldamento e raffreddamento.

Confermando il trasferimento, il presidente Joan Laporta ha dichiarato: “Il Barcellona avrà il privilegio di giocare all‘Estadi Olimpic Lluis Companys nella stagione 2023/24 durante i lavori dell’Espai Barca, recentemente approvati. I lavori per il primo e il secondo anello inizieranno quest’estate e quando saranno terminati i lavori principali per il terzo livello e il tetto, giocheremo qui”.

Gli acerrimi rivali del Real Madrid hanno giocato le loro partite casalinghe lontano dal Santiago Bernabeu, che è in fase di ristrutturazione, durante la stagione 2020/21. Hanno ospitato le partite nel loro stadio di riserva, l’Estadio Alfredo Di Stefano.