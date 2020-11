L'allenatore del Chievo amareggiato dopo il ko nei minuti di recupero contro il Lecce.

Il Chievo cade nei minuti di recupero contro il Lecce, incassando la seconda sconfitta casalinga della stagione e mancando la possibilità di installarsi al primo posto della classifica, seppur provvisorio.

Davanti a tutti vanno invece proprio i salentini dell’ex Eugenio Corini.

Il tecnico dei veneti Alfredo Aglietti ha comunque promosso la prova della squadra al termine della partita: “Abbiamo affrontato la più autorevole candidata per il salto diretto di categoria, basta leggere i nomi dei calciatori che sono entrati, eppure nel secondo tempo avevamo in pugno il match: potevamo assestare il colpo del ko, ma ci è mancata la giocata giusta per ribaltare il risultato”.

“La sconfitta è immeritata, i ragazzi erano giù di morale nello spogliatoio, ma dobbiamo essere pienamente consapevoli che abbiamo imboccato la strada corretta e che potremo toglierci numerose soddisfazioni.

È la seconda gara di fila in cui prendiamo gol nel finale e dobbiamo migliorare questo aspetto. Abbiamo giocato alla pari e a viso aperto, ma contro una corazzata contro cui non puoi concederti una minima distrazione”.

