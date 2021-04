L'annuncio del Manchester City: "Ci ritiriamo dalla Superlega"

Una partecipazione ‘lampo’ è dire poco: il Manchester City abbandona la Superlega. Lo annuncia il club inglese in una nota ufficiale. “Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per una Super League europea”.

Un dietrofront definitivo, che ha fatto seguito alle voci delle ultime ore secondo i club inglesi coinvolti nella maxi-iniziativa sarebbero pronti ad abbandonare il progetto.

Lo ha fatto il City, trovando il consenso del presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin. “Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell’ascoltare le tante voci – in particolare i loro tifosi – che hanno enunciato i benefici vitali che l’attuale sistema ha per tutto il calcio europeo”.

“Come ho detto al Congresso UEFA, ci vuole coraggio per ammettere un errore, ma non ho mai dubitato che avessero la capacità e il buon senso di prendere questa decisione. Il City è una vera risorsa per il calcio e sono lieto di lavorare con loro per un futuro migliore a livello europeo”.

Simpatica la reazione a caldo di Raheem Sterling, il quale via Twitter ha commentato così l’uscita di scena del City dalla Superlega. “Ok, bye”.

OMNISPORT | 20-04-2021 22:49