L'annuncio di Juric su Belotti: "A gennaio non va via"

Ivan Juric ha parlato alla vigilia del match che vedrà il Torino impegnato nel turno infrasettimanale contro il Milan e il tecnico croato ha colto l’occasione per toccare un tema decisamente caldo in casa granata, ossia la situazione contrattuale di Andrea Belotti.

Dopo il recente infortunio, il ‘Gallo’ sta ritrovando gradualmente minutaggio:

Poi il passaggio sul futuro dell’attaccante bergamasco, confermando la sua permanenza quantomeno fino a giugno ma anche l’intenzione di non rinnovare con il Toro:

“Futuro? Non andrà via a gennaio, non firmerà il rinnovo, a fine campionato si vede. Inutile speculare tutto, non accadrà ciò che leggo, io mi auguro faccia una grande stagione. Poi deciderà il meglio per il suo futuro, ma a gennaio non va via, fa il suo anno, mi auguro e penso benissimo”.