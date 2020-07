Lapo invita a tifare, fan furiosi: Che direbbe tuo zio?

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare era uno slogan assai caro alla Juve. Luca Vialli era tra coloro che amavano ripeterlo ma il problema è che ora il gioco non è tanto duro perché lo scudetto resta vicinissimo (vantaggio di +7 immutato sulla Lazio e una giornata in meno da giocare) ma che di duri alla Juve se ne vedono pochi. Il ko col Milan ha minato il morale dei tifosi che non si riconoscono in questa squadra ed ha alimentato polemiche di ogni tipo.

Lapo Elkann chiama il tifo a raccolta

Anche Lapo Elkann è amareggiato per la sconfitta ma su twitter prova a dare coraggio alla truppa bianconera: “Comprendo chi è deluso, ma essere Juventus significa esserlo anche quando ci sono delle difficoltà. Forza Forza Forza. Facciamo sentire il nostro Supporto ai Nostri. Coraggio! Noi Tifosi rimaniamo compatti intorno alla Squadra. FINO ALLA FINE”.

I fan rimpiangono l’Avvocato

Fioccano i commenti: “Questo non è da Juve. Tuo zio Gianni cosa direbbe?” o anche: “Suo zio diceva che la Juventus è l’unica squadra che quando non vince lo scudetto si dice che ha PERSO LO SCUDETTO” e ancora: “Nel calcio si vince e si perde, alla Juve si perde con dignità non così. Se ci fosse stato l’Avvocato..”.

Sui social i tifosi replicano a Lapo

Arrivano centinaia di reazioni sui social e sono quasi tutte a senso unico: “Lapo inguardabili… e te lo dice una che li ha sempre difesi… sempre!!” o anche: “Abbiamo avuto dei minuti imbarazzanti che se si dovessero ripetere sarebbe un disastro sportivo”, oppure: “Lapo ti voglio bene ma te lo dico chiaro: a molti mancano gli attributi oltre ad essere imbarazzanti di loro. Io non so cosa verrà detto ai giocatori in società, ma fossi al posto di tuo cugino le mie urla stasera le sentirebbe persino Trump”

Nel mirino dei tifosi della Juve dirigenti e Sarri

C’è chi scrive: “Dica a suo cugino….che chi sbaglia dovrà pagare le conseguenze, chi ha scelto quel coso in panchina…o chi ha insistito per averlo, alla fine dovrebbe pagare le conseguenze!”. A decine i commenti anti-Sarri: “Basta Sarri ha rovinato una squadra, una società, buttatelo fuori” oppure: “Io sono e sarò sempre con la Juve sempre, ma Sarri non si merita e non è in grado di sedersi su quella panchina” e infine: “Lapo la juve l’abbiamo amata anche quando era in serie B, ci mancherebbe che non lo continuiamo a fare solo per una sconfitta, detto ciò il problema rimane che ci sono alcuni giocatori che non sono da Juve, bisogna vendere quelli per evitare certe figuracce”.

SPORTEVAI | 08-07-2020 10:53