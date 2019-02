L'arbitro è una donna: cancellata la diretta tv

E' saltata la diretta televisiva di Augsburg-Bayern Monaco in Iran. Il match della Bundesliga, massimo campionato tedesco di calcio, che si è giocato venerdì scorso con la vittoria per 3-2 dei campioni di Germania, era inserito nei palinsesti della televisione iraniana, che ha provveduto immediatamente a cancellare l'evento quando si è saputo che ad arbitrare la sfida sarebbe stataBibiana Steinhaus.

Trentanove anni, la Steinhaus nel settembre 2017 è diventata la prima donna a dirigere una partita del campionato tedesco (Hertha Berlino-Werder Brema). Le ferree leggi islamiche non consentono di mostrare immagini di donne vestite in modo liberale (ovvero con i pantaloncini corti) e la tv ha provveduto a censurare il match.

Nella scorsa stagione la tv iraniana aveva mandato in diretta Colonia-Bayern Monaco, arbitrata anche in questo caso dalla Steinhaus, ma censurando l'arbitro donna: la regia si era limitata a inquadrare spettatori o altre parti del campo, non appena l’azione indugiava sull’arbitro. Una formula che aveva provocato le proteste dei telespettatori: da qui la decisione delle autorità iraniane di annullare totalmente la diretta della gara di venerdì del Bayern.

In una recente intervista la Steinhaus ha rivendicato con orgoglio il fatto di essersi ritagliata il suo spazio in un mondo prettamente maschile come quello del calcio: "Pressioni? Provo soprattutto entusiasmo, ma avverto anche una certa tensione e delle aspettative. In particolare, aspettative che io rivolgo a me stessa. Molte persone con le quali in passato ho collaborato intensamente mi hanno espresso fiducia. Mi piacerebbe ricambiarle. Mi sento riconoscente verso di loro. Perché puoi lavorare a fondo ed evolvere, ma se nessuno ti dà un’opportunità di metterti alla prova al livello successivo, è difficile".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 14:35