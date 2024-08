Larissa Iapichino fa chiarezza sul futuro nell'atletica: "Le mie parole distorte", l'appuntamento e il sostegno web

L'azzurra salterà il Golden Gala del 30 agosto a Roma e rivela il perché del flop alle Olimpiadi: la differenza con la nuotatrice medaglia di legno

Un momento di riflessione ma anche di precisazione. Quello che Larissa Iapichino ha voluto fare sui suoi social per mettere a tacere le speculazioni sul suo futuro agonistico nel post Olimpiadi chiuse al quarto posto e con l’amaro in bocca nel salto in alto, specie dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa atleta che hanno fatto scattare il campanello d’allarme in seno al mondo dell’atletica italiana.

Iapichino e l’intervista “distorta” a Repubblica

Ieri Larissa Iapichino aveva rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ripercorrendo tutta la sua avventura olimpica a Parigi 2024 chiusa con un onorevole ma anche amaro quarto posto nel salto in alto, tra le altre cose la figlia di Fiona May oltre ad annunciare il forfait al Golden Gala di Roma parlava di uno stress e di un momento di down: “Devo prendermi una pausa, le Olimpiadi mi hanno drenata. Non solo nelle energie fisiche e mentali, ma anche dal punto di vista personale. Sto attraversando un momento di down, di solito non mi fermo mai ma questa volta ho la necessità di farlo. Lo faccio per me, per risollevarmi: corpo e testa hanno bisogno di uno stop. A Parigi ero spenta”.

La Iapichino fa chiarezza: “Non voglio lasciare l’atletica”

Le parole della Iapichino non sembravano lasciare spazio ad altre interpretazioni, non foss’altro per la promessa di volerci essere alle finali della Diamond League a metà settembre eppure qualcuno aveva letto tra le righe di quell’intervista una sorta di voglia di mettere da parte l’atletica da parte di Larissa.

Che allora ha ben pensato di entrare a gamba tesa di domenica sui social, pure lei come Gianmarco Tamberi, per fare chiarezza: “Giusto per mettere le cose in chiaro. In questo momento sto vivendo un momento di ‘down’. Ho ritenuto di dovermi fermare un attimo per potermi ricaricare sotto tutti i punti di vista e di rivedere la mia attività agonistica. Questo non implica che io mi stia prendendo una pausa dall’atletica (libera interpretazione di molti)“.

Larissa Iapichino: il conforto social e l’appuntamento alla Diamond League

Larissa Iapichino che in queste ore ha ricevuto grande solidarietà e appoggio da parte dei suoi tifosi, qualche critica forse eccessiva da qualche leone da tastiera, dunque in chiusura della sua storia dà appuntamento per il finale di stagione: “La mia stagione non finisce qui: sarò presente alla finale di Diamond League di Bruxelles. Detto questo, grazie del supporto. A presto“.