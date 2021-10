L'Ascoli smentisce l'arrivo di Pietro Leonardi

29-10-2021 18:10

Il presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha smentito le indiscrezioni sul possibile arrivo di Leonardi come nuovo ds: “Leggo che avremmo deciso di puntare su Pietro Leonardi come nuovo direttore sportivo. Con tutto il rispetto per il diretto interessato, tra l’altro ancora squalificato, è una notizia priva di fondamento, non l’abbiamo mai sentito o contattato”, sono le sue parole a Picenotime.

“Dispiace perché continuano a circolare voci false sul nostro club, soprattutto in un momento in cui c’è da rimanere uniti per invertire il trend negativo delle ultime gare. Ovviamente i nostri dirigenti sono al lavoro per trovare il profilo giusto come direttore sportivo e nei prossimi giorni faremo l’annuncio ufficiale”.

OMNISPORT