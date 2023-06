Lautaro: il Real Madrid bussa all'Inter

Gli spagnoli cercano un vero numero 9 dopo l'addio di Benzema, ma al momento non sono disposti ad accontentare le richieste alte dei nerazzurri

28-06-2023 09:26

C’è stato un contatto tra i dirigenti del Real Madrid e quelli dell’Inter. Lo scrive il quotidiano spagnolo Sport. Sul tavolo l’argomento è stato Lautaro Martinez. Alle merengues serve un numero 9 di livello mondiale dopo che Karim Benzema si è accasato in Arabia Saudita. Così l’argentino è considerato prioritario, ma non a qualunque cifra. L’Inter ha messo sul piatto la richiesta, superiore ai 100 milioni di euro, cifra che il Real non è disposto a pagare. Non dimentichiamo, infatti, che in casa blanca si prova sempre a far concretizzare il sogno Mbappè, ma qualora dovesse sfumare definitivamente, ecco che si aprirebbe più concretamente l’opzione Lautaro.