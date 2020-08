Lautaro Martinez: "Sempre grato a Conte"

Lautaro Martinez a Uefa.com racconta le sue emozioni a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia: “Sono molto contento perché siamo molto vicini al raggiungimento di uno dei nostri obiettivi – alzare un trofeo – e questa è la cosa principale, non è così? Speriamo che la nostra ultima partita stagionale sia una grande giornata, ci auguriamo di riportare il trofeo in Italia”.

Su Antonio Conte: “Gli sarò sempre grato perché appena è arrivato all’Inter mi ha chiamato, quando ero in vacanza dopo la Copa América. È un allenatore che si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Mi ha aiutato a cambiare anche la mia mentalità – non solo io, ma tutto il gruppo – e questo è molto importante per noi dell’Inter. Speriamo di poter continuare su questa strada”.

