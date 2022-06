Lautaro Martinez sicuro: "Resto all'Inter"

02-06-2022 12:24

“Se resto all’Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’Inter”, Lautaro Martinez sembra non avere dubbi sulla sua permanenza in nerazzurro anche nella prossima stagione.

Nonostante le voci di un arrivo di Dybala e di un ritorno di Lukaku, il Toro è certo di restare e lo ha ribadito dopo la partita contro l’Italia a Wembley: “Per ora a me non è stato comunicato niente e io voglio continuare all’Inter”. L’argentino a Milano si è ambientato benissimo, tanto che ha aperto un ristorante in zona Brera insieme alla sua compagna Agustina Gandolfo.