Laver Cup, presente anche Berrettini per l'ultima di Federer

18-09-2022 12:21

È stata annunciata, oggi, 18 settembre, la presenza di Matteo Berrettini, selezionato come riserva per la Laver Cup (dal 23 al 25 settembre) nel Team Europa. Una notizia che arriva nella settimana in cui Roger Federer ha annunciato il ritiro spiegando che proprio a Londra, dove si disputerà la competizione, giocherà l’ultimo match.

L’Italiano, che già lo scorso anno prese parte alla manifestazione a Boston, potrebbe subentrare in caso di forfait o infortunio. Sarà comunque presente a Londra, partecipando ad allenamenti ed eventi.

L’azzurro si unisce a un team, guidato dall’ex campione Borg e composto da Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Per il team resto del Mondo, capitanato da John McEnroe, la riserva sarà Tommy Paul.

Dopo l’annuncio da parte dell’eleventico, come tutto il mondo dello sport, anche Berrettini si è espresso sull’ex numero uno al Mondo: “Diciamo che questo è un momento triste non solamente per gli amanti del tnenis, e per me, ma anche per tutto lo sport. Ci dice addio una delle figure più importanti dello sport globale. Ha portato il tennis a un livello differente, ci ha regalato anni incredibili, non ho mai nascosto che è stato uno dei motivi per cui ho scelto e sognato di provare a fare il tennista professionsita e l’ho sempre tifato, supportato e ho cercato in tutti i modi possibili anche se sarà impossible di prendere spunto da lui. E’ sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo per il suo comportamento e il suo carisma”.